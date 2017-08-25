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Криштиану Роналду вновь признали лучшим футболистом года в Европе

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Футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд признали лучшим футболистом года в Европе, сообщает Медуза.

В сообщении на сайте УЕФА отметили, что Роналду стал лучшим бомбардиром последнего розыгрыша Лиги чемпионов (он забил 12 мячей) и помог "Реалу" второй год подряд выиграть этот турнир.

Победитель определялся голосованием, в котором участвовали 80 тренеров и 55 журналистов. Роналду набрал 482 очка, другие претенденты на титул - Лионел Месси и Джанлуиджи Буффон набрали соответственно 141 и 109 очков.

Футболисткой года в Европе УЕФА признала Лике Мартенс, которая выступает за сборную Нидерландов и за "Барселону". Ее признали лучшим игроком турнира на недавнем женском чемпионате Европы, который Нидерланды выиграли.

Криштиану Роналду уже в третий раз получил приз как лучший футболист года в Европе, который вручается с 2001 года. В январе 2017 года его признали лучшим футболистом года по версии ФИФА, а за месяц до этого он получил свой четвертый "Золотой мяч".

URL: http://www.vb.kg/365296
Теги:
Европа, футбол, Испания
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