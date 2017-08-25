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Депутаты не могут начать заседание из-за отсутствия приказа спикера

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Гулиза Авазова

Сегодня, 25 августа, депутаты парламента собрались на внеочередную сессию Жогорку Кенеша. В начале заседания спикер Чыныбай Турсунбеков напомнил, что получил письмо от президента, на основании которого и созвал внеочередную сессию.

Также он отметил, что если уходит в отставку премьер-министр, то вместе с ним уходит весь кабинет министров.

Однако депутат Мыктыбек Абдылдаев поинтересовался у спикера, есть ли приказ о созыве внеочередной сессии. На что спикер ответил, что он поручил это аппарату на совещании.

"Мы откуда знаем, может, вы саботаж устраиваете. Мы должны знать, зачем нас позвали", - добавил Абдылдаев.

Депутат заметил, что нужно соблюдать элементарные процессуальные порядки, а то может случиться вот такой казус.

Также выступил депутат Кенжебек Бокоев, отметивший, что не было никакого смысла созывать внеочередную сессию за пять дней до начала сессии.

Другие депутаты, в частности Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов и Каныбек Иманалиев предложили провести заседание по процедуре.

После спикер объявил перерыв, так как эти вопросы сначала должны рассмотреть в парламентской коалиции большинства, а также во фракциях и комитетах.

Отметим, сегодня парламент намерен сформировать новый состав правительства во главе с премьер-министром.

URL: http://www.vb.kg/365298
Теги:
парламент, правительство
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Банин Александр
25.08.2017, 11:08
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А депутатам лишь бы не работать! Дайте просто деньги и привилегии. Жепжуты!

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