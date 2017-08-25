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Атамбаев: Мы создаем мир гармоничного существования людей и редких животных

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Айдана Абдуваитова

Мы должны создать условия для гармоничного существования людей и животных. С таким призывом сегодня, 25 августа, на открытии международного форума по сохранению снежного барса выступил президент Алмазбек Атамбаев.

В начале своего выступления глава Кыргызстана поздравил участников с открытием форума и пожелал успешной работы. Он поблагодарил зарубежные делегации и их руководителей, представителей международных организаций, которые приехали в Бишкек.

Он напомнил, что первый форум в Бишкеке прошел четыре года назад, в 2013 году. и с тех пор заметна положительная динамика в сохранении популяции редкого животного.

Так, в странах ареала этого животного определены 23 ландшафта, критически важных для выживания барса, охрану этих ареалов нужно обеспечить до 2020 года.

В Бишкеке учрежден Секретариат Глобальной программы, который взаимодействует с природоохранными ведомствами этих стран. Страны обитания наладили сотрудничество с крупными международными экологическими структурами, также утвержден Международный день снежного браса - 23 октября. В Кыргызстане созданы три особо охраняемые природные территории – "Хан-Тенири", "Алатай" и "Кан-Ачуу".

"Положительный опыт сотрудничества является ярким примером того, что мы действительно можем создать условия для выживания барса. Мы создаем мир, где люди и снежные барсы и другие виды редких животных могут гармонично существовать", - подчеркнул глава государства.

URL: http://www.vb.kg/365300
Теги:
Алмазбек Атамбаев, снежный барс
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Комментарии
Jorgia Armada
25.08.2017, 10:53
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 5
Комментариев: 24

Нет "отмазкам".

Штраф за отстрел снежного барса увеличился на миллион сомов.В Кыргызстане резко вырос штраф за отстрел занесенного в Красную книгу снежного барса. С 18 августа сумма за убийство этого представителя семейства кошачьих возросла в три раза. На сегодняшний день браконьер будет обязан выплатить не 500 тысяч сомов как раньше, а 1,5 миллиона.Кроме того, как отметил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, избежать ответственности не получится и тем, кто использует шкуру барса как декор. Исключаются и оправдания, что охотник не сам подстрелил животное, а просто нашел.Об этом стало известно на международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Стоит отметить, 18 августа вступили в силу новые нормативно-правовые акты и внесены изменения в законы. Все это ужесточает наказание за нарушение природоохранного законодательства.URL: http://www.vb.kg/365256

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Касым Молдобаев
25.08.2017, 12:21
Карма: +125
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 202
Минусов: 77
Комментариев: 456

Задумка для форума правильная. Они действительно привлекли внимание к проблеме и создали рекламу Кыргызстану на международном уровне. Главное, чтобы выработанные средства борьбы с браконьерством действительно работали.

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