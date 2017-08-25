Атамбаев: Мы создаем мир гармоничного существования людей и редких животных

Мы должны создать условия для гармоничного существования людей и животных. С таким призывом сегодня, 25 августа, на открытии международного форума по сохранению снежного барса выступил президент Алмазбек Атамбаев.

В начале своего выступления глава Кыргызстана поздравил участников с открытием форума и пожелал успешной работы. Он поблагодарил зарубежные делегации и их руководителей, представителей международных организаций, которые приехали в Бишкек.

Он напомнил, что первый форум в Бишкеке прошел четыре года назад, в 2013 году. и с тех пор заметна положительная динамика в сохранении популяции редкого животного.

Так, в странах ареала этого животного определены 23 ландшафта, критически важных для выживания барса, охрану этих ареалов нужно обеспечить до 2020 года.

В Бишкеке учрежден Секретариат Глобальной программы, который взаимодействует с природоохранными ведомствами этих стран. Страны обитания наладили сотрудничество с крупными международными экологическими структурами, также утвержден Международный день снежного браса - 23 октября. В Кыргызстане созданы три особо охраняемые природные территории – "Хан-Тенири", "Алатай" и "Кан-Ачуу".

"Положительный опыт сотрудничества является ярким примером того, что мы действительно можем создать условия для выживания барса. Мы создаем мир, где люди и снежные барсы и другие виды редких животных могут гармонично существовать", - подчеркнул глава государства.