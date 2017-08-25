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В праздники милиция перейдет на усиленный режим несения службы

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Глеб Куренев

С 29 августа сотрудники милиции переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает столичное ГУВД.

Сообщается, что такие меры необходимы в связи с предстоящими празднованиями Дня независимости, Курман айта и начала учебного года. Для обеспечения безопасности и порядка будут задействованы 2200 сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается о введении ограничения движения на центральных улицах столицы. Ограничения будут на проспекте Чуй, улицах Тоголока Молдо, Логвиненко и на бульваре Эркиндик.

ГУВД г. Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах к центральной площади Ала-Тоо. Также необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.

URL: http://www.vb.kg/365301
Теги:
ГУВД, перекрытие дорог, праздник, Бишкек
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