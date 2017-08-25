В праздники милиция перейдет на усиленный режим несения службы

С 29 августа сотрудники милиции переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает столичное ГУВД.

Сообщается, что такие меры необходимы в связи с предстоящими празднованиями Дня независимости, Курман айта и начала учебного года. Для обеспечения безопасности и порядка будут задействованы 2200 сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается о введении ограничения движения на центральных улицах столицы. Ограничения будут на проспекте Чуй, улицах Тоголока Молдо, Логвиненко и на бульваре Эркиндик.