Погода
$ 68.50 - 68.81
€ 80.80 - 81.65

10 мыслей о детстве, отражении души и неуемной энергии певицы Риты Скочило

202  0
Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Рита Скочило

певица, участница шоу X Factor, артистка, композитор, поэт

Я для себя одновременно и вдохновение для жизни, и результат для продолжения жизни.

В детстве было очень четкое понимание, что мне нужна сцена, что я всегда буду на сцене. Безапелляционное было мое решение такое. Сейчас оно стало менее безапелляционным, но в детстве было именно так.

На сцене есть возможность получить такое счастье, которое ты не можешь получить в других сферах. Особенное счастье, особая энергия, без которой я, видимо, не могу прожить. Поэтому приходится все время туда как-то возвращаться.

Конечно, сцена – это какой-то образ, но этот образ – это отражение твоей собственной души, отражение того, какой ты в жизни.

Каждый артист выносит на сцену свою жизнь, только как-то оборачивая ее в какие-то художественные средства.

Музыка для меня равно Бог, энергия высшая. Я это ощущала всегда, но не понимала, что это музыка или какой-то другой вид искусства, но изначально всегда это чувствовала.

Для меня это неотъемлемая часть жизни. Для меня это неотъемлемая часть моего духовного здоровья, гармонии в жизни, и поэтому я решила сделать это в какой-то мере работой, потому что нет ничего приятнее, когда тебе нравится твоя работа настолько, что ты хочешь к ней возвращаться и возвращаться.

По крупицам собрав то, что близко мне, из этого начинают рождаться конкретные тексты, рифмы. Но сначала это просто набор слов, абсолютно которые не рифмуются даже. И потом, постепенно, это все кирпичик за кирпичиком превращается в структуру.

Это и есть вдохновение. То есть для того чтобы пришло вдохновение, тебе нужно его поискать.

Всегда у меня была эта какая-то неуемная энергия , и особенно она проявляется на сцене и общении с людьми.

Был у меня такой период, когда я совсем была такая спокойная. И я всем очень не нравилась. И себе самой. Поэтому сейчас решила вернуться к детству.

Я считаю себя примером для подражания себе самой, какой была в детстве. То есть я хочу быть похожей на себя, когда мне было лет 8-9.

Когда-то я знала ответ на вопрос: что для меня свобода. Я думаю, это возможность любить того, кого ты любишь, делать то, что приносит тебе счастье, и иметь возможность улучшить жизнь своих родных.

Я считаю, что у каждого человека есть такая вещь, которую он не делает, но задумал, и она где-то там висит в воздухе и не дает ему покоя. Но для нее должно прийти время. Если пытаться добраться до этого раньше, а я пыталась, то кроме мучений и разочарований ничего это не приносит.

URL: http://www.vb.kg/365303
Теги:
искусство, музыка
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: 10 мыслей о ... (114 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  