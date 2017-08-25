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Поиски угрожавших гранатой милиционерам продолжаются

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Глеб Куренев

Поиски людей, которые угрожали гранатой сотрудникам милиции, продолжаются. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

В управлении уточнили, что в настоящий момент проверяется вся имеющаяся информация. Также все сотрудники милиции усиленно обеспечивают охрану правопорядка.

Напомним, в Бишкеке милиционерам угрожали пистолетами и гранатой. По предварительным данным, вчера, 24 августа, в час ночи на перекрестке улиц Ауэзова и Горького сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль, пассажиры которого стали угрожать правоохранителям пистолетами и гранатой.

Также вчера в столице было оцеплено несколько районов, однако найти злоумышленников так и не удалось.

URL: http://www.vb.kg/365307
Теги:
ГУВД, Бишкек
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