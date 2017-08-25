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Сапар Исаков: ДПС ждут реформы в рамках программы "Таза Коом"

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Гулиза Авазова

ДПС ожидают большие реформы после выстраивания всей системы. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат в премьеры Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.

По его словам, кардинальные реформы произойдут в рамках реализации проекта "Таза Коом". "Обеспечение безопасности на дорогах - одна из главных задач правительства", - сказал он.

Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

URL: http://www.vb.kg/365312
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 11:57
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Надеюсь, Исаков наведет наконец порядок на дорогах. Он молодой, в современных технологиях хорошо ориентируется, не то что чинуши из МВД.

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Ibragim Unysov
25.08.2017, 12:28
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думаю старые менты будут давать отпор, но молодое правительство должно побороть эти пережитки и реализовать Таза коом в полной мере

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petr zybin
25.08.2017, 12:31
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Комментариев: 4

с реализацией проекта и правда на дорогах будут реальные изменения, когда водители перестанут пересекать двойные сплошные и стоп-линии

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