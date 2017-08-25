Сапар Исаков: ДПС ждут реформы в рамках программы "Таза Коом"

ДПС ожидают большие реформы после выстраивания всей системы. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат в премьеры Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.

По его словам, кардинальные реформы произойдут в рамках реализации проекта "Таза Коом". "Обеспечение безопасности на дорогах - одна из главных задач правительства", - сказал он.

Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.