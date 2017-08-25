Атамбаев: Убийство снежного барса - преступление против народа

Правильно сделали, что увеличили штраф за браконьерство, но по-хорошему, надо еще и срок вводить. А то у нас браконьеры ничего не боятся.
Сегодня, 25 августа, выступая на открытии Международного форума по сохранению снежного барса, президент Алмазбек Атамбаев резко осудил граждан, промышляющих охотой на редкого животного.
Он напомнил, что в культуре кыргызского народа снежный барс занимает священное место. Если алтайские народы называли редкое животное просто барсом, то кыргызы называли его почтительно, включив уважительное значение "ил" и таким образом в кыргызском языке название трансформировалось в слово "илбирс".
Глава государства осудил браконьерство. По мнению президента, охоту, убийство и продажу шкуры снежного барса можно приравнять к преступлению против своего народа, и так могут поступать только манкурты.