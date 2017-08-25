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Атамбаев: Убийство снежного барса - преступление против народа

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 25 августа, выступая на открытии Международного форума по сохранению снежного барса, президент Алмазбек Атамбаев резко осудил граждан, промышляющих охотой на редкого животного.

Он напомнил, что в культуре кыргызского народа снежный барс занимает священное место. Если алтайские народы называли редкое животное просто барсом, то кыргызы называли его почтительно, включив уважительное значение "ил" и таким образом в кыргызском языке название трансформировалось в слово "илбирс".

Глава государства осудил браконьерство. По мнению президента, охоту, убийство и продажу шкуры снежного барса можно приравнять к преступлению против своего народа, и так могут поступать только манкурты.

URL: http://www.vb.kg/365313
Теги:
Алмазбек Атамбаев, снежный барс
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 12:13
Карма: +36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 240
Минусов: 204
Комментариев: 430

Правильно сделали, что увеличили штраф за браконьерство, но по-хорошему, надо еще и срок вводить. А то у нас браконьеры ничего не боятся.

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