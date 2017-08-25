Атамбаев: Убийство снежного барса - преступление против народа

Сегодня, 25 августа, выступая на открытии Международного форума по сохранению снежного барса, президент Алмазбек Атамбаев резко осудил граждан, промышляющих охотой на редкого животного.

Он напомнил, что в культуре кыргызского народа снежный барс занимает священное место. Если алтайские народы называли редкое животное просто барсом, то кыргызы называли его почтительно, включив уважительное значение "ил" и таким образом в кыргызском языке название трансформировалось в слово "илбирс".

Глава государства осудил браконьерство. По мнению президента, охоту, убийство и продажу шкуры снежного барса можно приравнять к преступлению против своего народа, и так могут поступать только манкурты.