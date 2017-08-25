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Атамбаев призвал разработать комплексный проект по сохранению барса

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Айдана Абдуваитова

Президент Алмазбек Атамбаев призвал делегатов Международного форума по сохранению снежного барса рассмотреть возможность создания мультистранового комплексного проекта по сохранению редкого животного.

По словам главы Кыргызстана, этот проект мог бы объединить усилия всех стран ареала по сохранению популяции и экосистем барса.

"Важно сделать акцент на сохранении национального и глобального биоразнообразия, усилении природоохранного законодательства в странах ареала. Надеюсь, Глобальный экологический фонд поддержит данную инициативу", - предложил президент.

Напомним, первый Международный форум по сохранению снежного браса впервые прошел в Бишкеке в 2013 году. Тогда страны обитания животных приняли Бишкекскую декларацию и программу по сохранению исчезающего животного.

Сегодня, 25 августа, по итогам форума делегаты должны принять следующую декларацию и утвердить меры на ближайшие несколько лет.

URL: http://www.vb.kg/365314
Теги:
снежный барс
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Комментарии
Касым Молдобаев
25.08.2017, 12:31
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Страны, на территориях которых водятся редкие животные, должны делиться опытом в области их сохранения. Тут еще важно понимать, что опыт развитых стран нам мало поможет, у них условия другие. Нам нужно сотрудничать со странами, схожими в экономическом, культурном и инфраструктурном планах.

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