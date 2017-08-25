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Сапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблока

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Гулиза Авазова

Постепенно будут решены проблемы социального блока. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.

Отвечая на вопросы депутатов, Исаков отметил, что есть много проблем в сфере здравоохранения, и они будут решены постепенно.

Также он отметил, что будет проведена реформа в аппарате правительства, после чего можно будет провести изменения в кабинете министров.

Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

URL: http://www.vb.kg/365316
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 12:02
Карма: +36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 240
Минусов: 204
Комментариев: 430

Социальная блок - всегда больная тема в условиях дефицита бюджета. Чем сильнее не хватает денег, тем сложнее выделять их на проекты, которые не подразумевают возвращения средств.

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