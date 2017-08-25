Сапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблока

Постепенно будут решены проблемы социального блока. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.

Отвечая на вопросы депутатов, Исаков отметил, что есть много проблем в сфере здравоохранения, и они будут решены постепенно.

Также он отметил, что будет проведена реформа в аппарате правительства, после чего можно будет провести изменения в кабинете министров.

Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.