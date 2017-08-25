Сапар Исаков пообещал постепенно решить проблемы соцблока

Социальная блок - всегда больная тема в условиях дефицита бюджета. Чем сильнее не хватает денег, тем сложнее выделять их на проекты, которые не подразумевают возвращения средств.
Постепенно будут решены проблемы социального блока. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании парламентской коалиции большинства.
Отвечая на вопросы депутатов, Исаков отметил, что есть много проблем в сфере здравоохранения, и они будут решены постепенно.
Также он отметил, что будет проведена реформа в аппарате правительства, после чего можно будет провести изменения в кабинете министров.
Отметим, сегодня проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором кандидат в премьеры Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.