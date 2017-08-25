В ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым

Молодой, зато образованный. Уж по крайней мере явно лучше разбирается в экономике, чем наши аксакалы со средне-специальным техническим образованием.
Депутаты поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым, который может занять пост главы Министерства экономики.
Претендент на пост главы правительства Сапар Исаков отметил, что 30-летний Новиков будет самым молодым в кабинете министров.
Депутат Осмонбек Артыкбаев сказал, что, несмотря на свою молодость, министр должен обратить особое внимание на туризм. Он отметил, что это одно из самых главных направлений в стране.
Также он обратил внимание Новикова на важность привлечения инвестиций и их прозрачное использование.
Отметим, сегодня, 25 августа, проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.