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В ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым

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Гулиза Авазова

Депутаты поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым, который может занять пост главы Министерства экономики.

Претендент на пост главы правительства Сапар Исаков отметил, что 30-летний Новиков будет самым молодым в кабинете министров.

Депутат Осмонбек Артыкбаев сказал, что, несмотря на свою молодость, министр должен обратить особое внимание на туризм. Он отметил, что это одно из самых главных направлений в стране.

Также он обратил внимание Новикова на важность привлечения инвестиций и их прозрачное использование.

Отметим, сегодня, 25 августа, проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.

URL: http://www.vb.kg/365317
Теги:
парламент, правительство
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 12:11
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Молодой, зато образованный. Уж по крайней мере явно лучше разбирается в экономике, чем наши аксакалы со средне-специальным техническим образованием.

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