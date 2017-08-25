В ЖК поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым

Депутаты поинтересовались самым молодым кандидатом в министры Артемом Новиковым, который может занять пост главы Министерства экономики.

Претендент на пост главы правительства Сапар Исаков отметил, что 30-летний Новиков будет самым молодым в кабинете министров.

Депутат Осмонбек Артыкбаев сказал, что, несмотря на свою молодость, министр должен обратить особое внимание на туризм. Он отметил, что это одно из самых главных направлений в стране.

Также он обратил внимание Новикова на важность привлечения инвестиций и их прозрачное использование.

Отметим, сегодня, 25 августа, проходит заседание парламентской коалиции большинства, на котором Сапар Исаков представил кандидатов в новый кабмин и свою программу.