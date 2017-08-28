Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

Завтра, 29 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол, посвященный теме сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, которое является одним из ключевых факторов расширения экономического взаимодействия между странами.

В ходе мероприятия участники обсудят текущую ситуацию и перспективы кыргызско-узбекского межгосударственного сотрудничества в сфере развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, культурных связей, а также вопросы обеспечения региональной безопасности.

Участники:

Олег Панкратов - экс-вице-премьер КР; Комил Рашидов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в КР; Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики; Жумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР; Геннадий Карабанов - исполнительный директор "Экономической палаты" КР; Токон Мамытов - председатель Ассамблеи народов Кыргызстана, экс-председатель Государственной пограничной службы КР; Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского Союза промышленников и предпринимателей (КСПП); Юрий Погиба - президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа"; Игорь Шестаков - политолог, модератор круглого стола.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02, контакты организаторов: +996 555 54 73 20.