Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

Приграничные вопросы у нас за последние несколько лет решаются, долго, но решаются, в этом заслуга президента и его команды.
Завтра, 29 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол, посвященный теме сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, которое является одним из ключевых факторов расширения экономического взаимодействия между странами.
В ходе мероприятия участники обсудят текущую ситуацию и перспективы кыргызско-узбекского межгосударственного сотрудничества в сфере развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, культурных связей, а также вопросы обеспечения региональной безопасности.
Участники:
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02, контакты организаторов: +996 555 54 73 20.