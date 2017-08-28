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Круглый стол "ВБ": Пограничные вопросы Кыргызстана и Узбекистана

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ВБ

Завтра, 29 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол, посвященный теме сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, которое является одним из ключевых факторов расширения экономического взаимодействия между странами.

В ходе мероприятия участники обсудят текущую ситуацию и перспективы кыргызско-узбекского межгосударственного сотрудничества в сфере развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, культурных связей, а также вопросы обеспечения региональной безопасности.

Участники:

  1. Олег Панкратов - экс-вице-премьер КР;
  2. Комил Рашидов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в КР;
  3. Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики;
  4. Жумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР;
  5. Геннадий Карабанов - исполнительный директор "Экономической палаты" КР;
  6. Токон Мамытов - председатель Ассамблеи народов Кыргызстана, экс-председатель Государственной пограничной службы КР;
  7. Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского Союза промышленников и предпринимателей (КСПП);
  8. Юрий Погиба - президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа";
  9. Игорь Шестаков - политолог, модератор круглого стола.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02, контакты организаторов: +996 555 54 73 20.

URL: http://www.vb.kg/365318
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Комментарии
Медер Айбекович
28.08.2017, 13:59
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 88
Комментариев: 119

Приграничные вопросы у нас за последние несколько лет решаются, долго, но решаются, в этом заслуга президента и его команды. 

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