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В Казахстане обитают около 130 особей снежного барса

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Айдана Абдуваитова

В Казахстане обитают около 130 особей снежного барса. Об этом сегодня, 25 августа, на Международном форуме в Бишкеке сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Насынбаев.

По его словам, в Казахстане снежный барс является одним из государственных символов и имеет большое общественное значение. В 1978 году он был включен в список редких охраняемых животных. За последние 12 лет в республике создано 6 национальных парков, во всех горных системах расширены территории заповедников. Всего в Казахстане существует 11 охраняемых территорий.

"У нас в стране обитают около 130 особей, но эту цифру нужно уточнить. Одним из современных методов учета является применение фотоловушек. Мы используем более 150 фотоловушек. Поскольку снежный барс обитает в высокогорье, где проходят государственные границы, - Казахстан имеет границы с Кыргызстаном, Китаем. Россией, Узбекистаном и Туркменистаном - трансграничное сотрудничество имеет важное значение," - сказал замминистра.

URL: http://www.vb.kg/365322
Теги:
снежный барс
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