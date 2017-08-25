Осталось 46. Ещё один самовыдвижениц отказался идти в президенты

Кандидатов на пост № 1 в Кыргызстане осталось 46. Об этом сообщает ЦИК.

На этот раз свою кандидатуру отозвал Акылбек Мансуров. Таким образом, на 25 августа общее число кандидатов на пост президента Кыргызстана составляет 46 человек.

Акылбеку Мансурову 44 года. По образованию юрист, в настоящий момент является генеральным директором ОсОО "Ридуан". В целом Мансуров не предоставил о себе какой-либо информации.

Напомним, вчера, 24 августа, из президентской гонки выбыли Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов и Марат Иманкулов.

"Взвесив все плюсы и минусы, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, мною и моей командой принято решение снять мою кандидатуру с предвыборной гонки. Процесс участия в выборах требует более тщательной подготовительной работы за много лет до самих выборов, поэтому мы решили, что на сегодня лучше будет потратить имеющиеся ресурсы на более конкретные проекты для развития республики", - объяснил Бакыт Дегенбаев.