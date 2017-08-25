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Исаков: Структура правительства изменится. Реформы начнут с аппарата

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева предложила кандидату в премьер-министры Сапару Исакову пересмотреть структуру правительства.

Она объяснила это тем, что в некоторых госорганах функциональные задачи дублируются.

"Нужно провести функциональный анализ внутри всех госорганов. Сейчас у нас тяжелый аппарат правительства, он неоперативный. Нужно ускорить процесс принятия решения. Внутри отдельного госоргана отделы дублируют друг друга", - сказала Алтыбаева.

В свою очередь претендент на кресло главы кабмина согласился с парламентарием. Однако пояснил, что реформа начнется с аппарата правительства. Он добавил, что программу правительства можно и нужно доработать с учетом мнений депутатов.

URL: http://www.vb.kg/365326
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Сапар Исаков, правительство
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Комментарии
Медет Осмоналиев
25.08.2017, 12:55
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Надо оптимизировать структуру, тогда и бюрократии в разы меньше станет, и для бюджета экономия.

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