Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

Мэр столицы Албек Ибраимов провел плановое совещание

126  0
ВБ

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Албека Ибраимова прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

В ходе совещания обсуждались такие вопросы, как подготовка проведения праздничного мероприятия ко Дню независимости Кыргызской Республики и исполнение комплекса мер по обеспечению общественно-политической стабильности и недопущению проявлений терроризма и религиозного экстремизма на территории города Бишкек на 2016-2020 годы.

По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня независимости. Городские службы заняты в оформлении главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный

план мероприятий празднования на местах.

По второму вопросу участники совещания были проинформированы о том, что на территории города Бишкек принимается комплекс мер по обеспечению безопасности в столице.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поручил соответствующим службам внести предложения по борьбе со стихийной торговлей в общественных местах.

URL: http://www.vb.kg/365329
Теги:
День независимости, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  