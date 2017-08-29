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ЦИК признала действительными 40 тысяч подписных листов Эрниса Зарлыкова

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Айдана Абдуваитова

Центризбирком признал действительным 40 тысяч подписных листов из 48 тысяч, которые предоставил кандидат в президенты Эрнис Зарлыков.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Эрнис Зарлыков предоставил в ЦИК 48 тысяч подписных листов от избирателей. При проверке листов рабочая группа ЦИК выявила 1 513 недействительных и недостоверных подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 7 565 подписей. Таким образом, достоверными определены 40 510 подписей.

Напомним, Эрнис Зарлыков ранее занимал пост первого вице-мэра столицы и в связи с участием в выборах покинул пост. Ранее он внес избирательный залог, прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования ЦИК.

URL: http://www.vb.kg/365330
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (76 материалов)
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