ЦИК признала действительными 40 тысяч подписных листов Эрниса Зарлыкова

Центризбирком признал действительным 40 тысяч подписных листов из 48 тысяч, которые предоставил кандидат в президенты Эрнис Зарлыков.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Эрнис Зарлыков предоставил в ЦИК 48 тысяч подписных листов от избирателей. При проверке листов рабочая группа ЦИК выявила 1 513 недействительных и недостоверных подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 7 565 подписей. Таким образом, достоверными определены 40 510 подписей.

Напомним, Эрнис Зарлыков ранее занимал пост первого вице-мэра столицы и в связи с участием в выборах покинул пост. Ранее он внес избирательный залог, прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования ЦИК.