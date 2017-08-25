Звезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барса

Звезда Болливуда, посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии Дия Мирза привезла в Бишкек подписанные петиции в поддержку сохранения снежного барса.

Сегодня, 25 августа, в Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы. В форуме участвовали делегации 12 стран обитания животного.

После официальной части выступления знаменитая индийская актриса Дия Мирза, которая является еще и послом доброй воли Фонда сохранения дикой природы, передала подписанные петиции кыргызской стороне.

Она рассказала, что петицию подписали тысячи людей со всех стран мира. Все они поддержали идею спасения исчезающего животного и передали участникам форума свои пожелания.

Среди подписавших петиции есть и мировые знаменитости, такие как Леонардо Ди Каприо, Меган Фокс и другие.