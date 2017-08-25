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Вице-президента Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество

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В Южной Корее суд приговорил вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна к 5 годам лишения свободы, передает TJournal со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство Yonhap, его обвиняют во взяточничестве, растрате, выводе капитала и даче ложных показаний. Прокуратура требовала для Чжэ Ёна 12 лет лишения свободы.

Чже Ёна арестовали в феврале 2017 года. По версии следствия, в октябре 2015 года и январе 2016 года Samsung нелегально перевела около 43,3 млрд вон (около 38 миллионов долларов) дочери подруги президента Чхве Сун Силь. Он не признал вину.

URL: http://www.vb.kg/365339
Теги:
Южная Корея
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