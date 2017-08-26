Ученые: Антибиотики провоцируют нарушения психического здоровья

Злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. К такому выводу пришли ирландские ученые, исследование опубликовано в журнале Microbiome. Коротко о нем рассказывает Росбалт

Так, исследователи провели эксперименты на мышах. Они вырастили одних грызунов с кишечными бактериями, других - без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Ученые установили, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.

Исследование специалистов позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей.