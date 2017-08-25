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Депутат предлагает сменить представителей КР в совете директоров Сеnterra

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Гулиза Авазова

Депутат Айнуру Алтыбаева просит пересмотреть представителей Кыргызстана в совете директоров Сеnterra Gold Inc. Сегодня, 25 августа, она предложила это кандидату на должность премьер-министра страны Сапару Исакову на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Как сказала Алтыбаева, произошло снижение доли Кыргызстана в компании, однако этот вопрос до сих не решается. Потому нужно пересмотреть список представителей. "Предлагаю провести открытый конкурс по отбору новых представителей", - предложила она.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365342
Теги:
парламент, правительство
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