Депутат предлагает сменить представителей КР в совете директоров Сеnterra

Депутат Айнуру Алтыбаева просит пересмотреть представителей Кыргызстана в совете директоров Сеnterra Gold Inc. Сегодня, 25 августа, она предложила это кандидату на должность премьер-министра страны Сапару Исакову на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Как сказала Алтыбаева, произошло снижение доли Кыргызстана в компании, однако этот вопрос до сих не решается. Потому нужно пересмотреть список представителей. "Предлагаю провести открытый конкурс по отбору новых представителей", - предложила она.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.