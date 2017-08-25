Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек

81  0
www

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими, пишет Медуза. Погибли 14 человек, рассказали в МЧС.

Из воды удалось спасти 24 человека. Восемь из них госпитализированы.

Автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.

Источник "РИА Новости" предположил, что автобус мог упасть с пирса из-за нарушения правил дорожного движения.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения после падения автобуса в море. По официальным данным, подтверждена гибель 14 человек.

URL: http://www.vb.kg/365343
Теги:
Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  