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Российские хирурги создали универсальную заживляющую ткань

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Российские ученые изобрели титановый шелк - эластичную сетку из титана, которая оказалась идеальным имплантатом, применимым почти в любой области медицины, пишет газета "Известия".

Она уже используется для оперирования паховых грыж и успешно опробована в гинекологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Изучение свойств продукта и клиническая практика показали, что его возможности почти безграничны. Медики называют титановый шелк имплантатом будущего, который заменит небезопасные синтетические аналоги, приводящие к тяжелым осложнениям.

"Когда разрабатывается материал для имплантации, всегда возникает дилемма: с одной стороны, он должен быть такой же эластичный, как ткань организма (особенно это касается мягких тканей), с другой - такой же инертный, как титан, платина, тантал", - рассказал изданию один из разработчиков технологии Антон Казанцев.

Эластичную титановую сетку уже испытали хирурги Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Института хирургии имени А.В. Вишневского и еще около 50 научных центров и клиник.

URL: http://www.vb.kg/365344
Теги:
Россия, медицина
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