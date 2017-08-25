Депутаты Жогорку Кенеша ознакамливаются с программой Сапара Исакова

Сегодня, 25 августа, депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередном собрании. Всего участвуют 106 депутатов.

В начале заседания спикер Чыныбай Турсунбеков отметил, что на повестке дня всего один вопрос: формирование правительства страны.

Депутат Мирлан Жээнчороев (РАЖ) предложил транслировать заседание на КТРК, однако депутаты проголосовали против.

В настоящее время кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков знакомит со своей программой депутатов.

Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.