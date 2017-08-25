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Депутаты Жогорку Кенеша ознакамливаются с программой Сапара Исакова

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Сегодня, 25 августа, депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередном собрании. Всего участвуют 106 депутатов.

В начале заседания спикер Чыныбай Турсунбеков отметил, что на повестке дня всего один вопрос: формирование правительства страны.

Депутат Мирлан Жээнчороев (РАЖ) предложил транслировать заседание на КТРК, однако депутаты проголосовали против.

В настоящее время кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков знакомит со своей программой депутатов.

Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365345
Теги:
парламент, правительство
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    Комментарии
    Дениза Токоева
    25.08.2017, 15:15
    Карма: -39
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 67
    Минусов: 106
    Комментариев: 117

    Ну депутатам некоторым надо полжизни, чтоб понять, что там написано. Жаль их, старые и недалекие, только о деньгах думающие.

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