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Комитет ЖК поддержал новый состав кабмина во главе с Сапаром Исаковым

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Гулиза Авазова

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Такое решение было принято сегодня, 25 августа, на заседании.

Отметим, Исаков представил комитету новый состав правительства и свою программу, которые также были одобрены.

Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

Теперь парламент на общем заседании рассмотрит вышеперечисленные вопросы. Решением коалиции большинства и комитета депутатам также предложат открытое электронное голосование.

URL: http://www.vb.kg/365346
Теги:
парламент, правительство
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