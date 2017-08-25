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Судебные споры по "Кумтору" необходимо урегулировать путем переговоров

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Кира Саввина

Кыргызская и канадская стороны придут к правильному решению, если путем переговоров урегулируют судебные споры, заявил эксперт в сфере экономики Жумакадыр Акенеев, комментируя ситуацию с инициированием канадскими компаниями "Центерра Голд Инк.", ЗАО "Кумтор Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" арбитражного разбирательства против Кыргызской Республики.

"Кумтор" – это вечный спор страны, но эта компания и одна из успешно работающих на сегодняшний день в Кыргызстане. Несмотря на все скандалы, революции, уходы президентов предприятие продолжает работать. Из истории мы знаем, что первый и второй президенты подписали кабальные условия для страны. Сегодня нам нужно на правовой основе решать все проблемные вопросы", - сказал экономист.

Жумакадыр Акенеев считает, что сложившуюся ситуацию по судебным разбирательствам необходимо решить путем только переговоров.

"Нужно сесть за стол переговоров. Думаю, канадская сторона осознает, что она должна немного уступить", - сказал он.

Ранее директор Центра судебного представительства правительства КР Тимур Шамбетов заявил, что наряду с участием в арбитражном разбирательстве, правительством ведется работа по рассмотрению вариантов урегулирования спора путем переговоров в целях принятия наиболее благоприятных условий и решений для Кыргызской Республики по проекту.

По его словам, учитывая мировую судебную практику и статистику разрешений судебных споров между инвесторами и государственными надзорными органами, необходимо использовать все имеющиеся возможности и варианты урегулирования спора для достижения консенсуса. В противном случае имеется весьма значительный риск того, что страна понесет огромные расходы на арбитражные разбирательства.

URL: http://www.vb.kg/365347
Теги:
Кумтор, соглашение, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
25.08.2017, 14:24
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 96
Минусов: 104
Комментариев: 140

Только диалог позволит нам решить это без потерь для нашего бюджета.

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Руслан Асылбеков
25.08.2017, 14:42
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Плюсов: 0
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Комментариев: 3


Жумакадыр Акенеев считает, что сложившуюся ситуацию по судебным разбирательствам необходимо решить путем только переговоров.

Нет. Давайте потратим 500 млн долларов на адвокатов, что имеют право представлять интересы страны в международных судах, разругаемся в пух и прах с главным инвестором, что по 9 000 000 000 сомов отчисляет в бюджет каждый год, а лучше вообще закроем и оставим без работы тысячи человек, а область без 500 млн сомов ежегодно.

Ну, а что некоторые оппозиционные политики, что давно купили себе дома заграницей и естественно не бюджетники, не горняки, не пенсионеры, не учителя, именно так и предлагают решить вопрос.

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Руслан Асылбеков
25.08.2017, 14:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3


Жумакадыр Акенеев считает, что сложившуюся ситуацию по судебным разбирательствам необходимо решить путем только переговоров.

Нет. Давайте потратим 500 млн долларов на адвокатов, что имеют право представлять интересы страны в международных судах, разругаемся в пух и прах с главным инвестором, что по 9 000 000 000 сомов отчисляет в бюджет каждый год, а лучше вообще закроем и оставим без работы тысячи человек, а область без 500 млн сомов ежегодно.

Ну, а что некоторые оппозиционные политики, что давно купили себе дома заграницей и естественно не бюджетники, не горняки, не пенсионеры, не учителя, именно так и предлагают решить вопрос.

0
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Николай Наумов
25.08.2017, 15:49
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 6
Комментариев: 159

Да оставьте уже этот Кумтор в покое, пусть дорабатывает себе. Что на Джеруе происходит, интересно? 

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