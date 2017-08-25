Вымогают. В Иссык-Кульской области орудуют рэкетиры а-ля 90-е

В селе Бостери Иссык-Кульской области появились вымогатели, ставившие на "отметку" бизнесменов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.

По данным ведомства, оперативники провели операцию по задержанию криминальных авторитетов, занимавшихся вымогательством у предпринимателей курортной зоны.

Так, в начале августа сотрудники службы криминального отдела получили информацию о том, что в селе Бостери неизвестные лица, представляющиеся криминальными лидерами, угрожая, вымогают денежные средства у предпринимателя.

Преступники поставили бизнесмена на отметку, требуя с него регулярную дань в размере $500. Однако позже злоумышленники были задержаны с поличным.

"В середине августа в одном из кафе села Бостери оперативниками МВД и сотрудниками ГКНБ с поличным были задержаны 26-летний житель Иссык-Кульского района гражданин М.А., который имеет криминальный статус "смотрящий". Вместе с ним задержан 25-летний гражданин У.Б., также являющийся жителем этого района. Оба неоднократно судимы, состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствие продолжается.