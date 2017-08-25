Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

Зилалиев возьмет ответственность, если сорвется проект с Liglass Trading

318  2
Гулиза Авазова

Кандидат на пост вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев возьмет ответственность на себя, если не удастся реализовать проект, намеченный с чешской компанией Liglass Trading CZ. Об этом он заявил сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, Liglass Trading CZ будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭС в Кыргызстане. Соглашение подписано между правительством КР и и чешской компанией.

В ходе заседания депутат Жанар Акаев отметил, что в интернете много информации о том, что у компании не самая лучшая репутация. Он спросил, кто возьмет на себя ответственность в случае срыва сделки.

На что пока еще и.о. главы Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дуйшенбек Зилалиев ответил, что это многомиллиардный проект, и чешская компания уже заплатила гарантийный взнос в размере более $1 млн.

"Этот проект не нанес ущерб ни на один тыйын государственному бюджету. Чешская компания уже заплатила взнос в 1 млн, и даже о документах говорят, что они поддельные. Но это не так. Если что, я готов взять на себя ответственность", - заявил он.

Ранее депутат Дастан Бекешев интересовался, не будет ли потом стыдно за этот проект. На что Сапар Исаков отметил, что если в течение 30 рабочих дней чешская компания не внесет деньги, то соглашение денонсируют. "От этого Кыргызстан ничего не теряет", - добавил он.

Отметим, Сапар Исаков представляет парламенту новый состав кабмина, а также свою программу.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365351
Теги:
ГЭС, парламент, правительство, энергетика, Сапар Исаков, Дуйшенбек Зилалиев, Чакан ГЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 16:11
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 204
Комментариев: 436

А с какой стати этому проекту срываться-то, собственно? То, что качают против Лигласса оппозиционные пиарщики, это чистой воды деза.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Адилет Кадыров
25.08.2017, 17:19
Карма: -30
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 87
Комментариев: 112

Молодец, умеет отвечать за свои действия. А старички то этим качеством и не отличались.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  