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В ДТП в Пензенской области пострадали пять кыргызстанцев, один погиб

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Айдана Абдуваитова

В ДТП в Пензенской области погиб один кыргызстанец, пятеро пострадали. Информацию подтвердили в кыргызском посольстве в России.

Ранее российские СМИ сообщали, что 26 августа на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Пензенской области столкнулся микроавтобус и фургон. Водители машин не пострадали, а пять человек, которые находились в салоне маршрутки, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Шестой пассажир - 36-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи.

В кыргызском посольстве уточнили, что погибшая и все пострадавшие являются гражданами Кыргызстана.

"В настоящее время уточняются анкетные данные пострадавших и погибшего в ДТП. Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников пострадавших в ДТП. Вопрос взят под контроль посольства", - отметили в дипмиссии.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

URL: http://www.vb.kg/365353
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники
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