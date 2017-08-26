Погода
$ 68.50 - 68.81
€ 80.80 - 81.65

Срок уплаты налогов скоро истекает. После налоговики проведут рейды

103  0
ВБ

После истечения срока уплаты налога на транспорт, жилье и землю сотрудники налоговых органов проведут рейды. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Ведомство просит граждан поспешить с уплатой налогов до истечения сроков их уплаты.

Напомним, налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.

ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.

При этом за несвоевременную уплату будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы и интернет-банкинг.

Не успевшие сдать информационные расчеты оплатить вышеуказанные налоги смогут сегодня, 26 августа. В этот выходной день ГНС организовала дежурство сотрудников территориальных налоговых органов, которые будут работать с 9 часов утра до 17 часов вечера.

URL: http://www.vb.kg/365355
Теги:
ГНС, налоги
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  