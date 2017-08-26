Срок уплаты налогов скоро истекает. После налоговики проведут рейды

После истечения срока уплаты налога на транспорт, жилье и землю сотрудники налоговых органов проведут рейды. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Ведомство просит граждан поспешить с уплатой налогов до истечения сроков их уплаты.

Напомним, налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.

ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.

При этом за несвоевременную уплату будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы и интернет-банкинг.

Не успевшие сдать информационные расчеты оплатить вышеуказанные налоги смогут сегодня, 26 августа. В этот выходной день ГНС организовала дежурство сотрудников территориальных налоговых органов, которые будут работать с 9 часов утра до 17 часов вечера.