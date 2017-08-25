Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

Во всем мире осталось лишь 6 тысяч особей снежного барса

132  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 25 августа, на международном форуме по сохранению снежного барса представители стран обитания редкого животного рассказали о том, какие меры они предпринимают по сохранению снежного барса.

Традиционно снежный барс считается диким животным-"мигрантом" и подолгу не задерживается на одном месте, поэтому сложно определить их точное количество. Они обитают в горных системах Азии - в Афганистане, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Монголии, Непале, Пакистане, России, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане.

Лидером по численности снежного барса считается Китай. По данным NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия природы), в Китае могут водиться примерно 2500 особей этого животного.

По словам вице-министра окружающей среды и туризма Монголии Цэрэндоржийна Батбаяра, в республике численность снежного барса составляет примерно 1200 особей. Они замечены на 20 участках страны.

В Казахстане число животных достигает 130 особей. За последние 12 лет в республике создано 6 национальных парков, во всех горных системах расширены территории заповедников. Всего в Казахстане существует 11 охраняемых территорий для проживания животных.

В настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается около 300 особей. На них надевают чиповые ошейники для контроля их безопасности и передвижения, а участки проживания являются охранными зонами.

Эксперты отмечают, что многие данные по численности популяции снежного барса в 12 странах обитания устарели, но в любом случае, во всем мире число животных не превышает 6 тысяч особей.

URL: http://www.vb.kg/365356
Теги:
снежный барс
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  