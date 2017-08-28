Победитель Игр кочевников лошадь Байтору выиграла скачки в Казахстане

Лошадь по кличке Байтору выиграла конные скачки на призы президента Казахстана. Состязания прошли в Кок-Бастау (Казахстан).

Как сообщает Федерация Аргымак, в состязаниях среди трехлетних кобыл Байтору, принадлежащая Турсуналы Мамбетаитову, финишировала первой и выиграла главный приз - автомобиль "Нива".

Отметим, Байтору является победителем Вторых Всемирных игр кочевников, прошедших в прошлом году на Иссык-Куле.

Помимо этого, знаменитый кыргызский иноходец Вулкан с не менее знаменитым жокеем Мыктыбеком Токтосуновым на этот раз уступил победу казахскому иноходцу и занял второе место.

На скачках "кунан-чабыш" лошадь Фиджи стала второй, а жеребец Харпаган, принадлежащий Канату Долотбакову, занял третье место на скачках топ-байке.