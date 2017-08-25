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Судья не отпустил брата Садыра Жапарова попрощаться с отцом

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса адвокат Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о том, чтобы подсудимых Улана Юсупова, брата Жапарова Сабыра и его сына Рустама временно отпустили под домашний арест.

Он объяснил это тем, что отец Сабыра и дед Рустама, а также родственник Юсупова сильно болеет.

"Он не может толком дышать, но  ждет своих детей. Пусть они увидят отца в последний раз. В ходе судебных разбирательств никто против не дал показаний. Их избили и судят. Положение тяжелое просто. Они увидят и вернутся", - сказал Токтосунов.

Кроме того, адвокат подсудимых просил отпустить Шамшидин уулу, у которого также болеет отец.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков не удовлетворил ходатайство.

URL: http://www.vb.kg/365358
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 16:10
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Че за детский сад? Он из школы отпрашивается что ли? Он преступник, пусть сидит.

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