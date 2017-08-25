Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологию

Кыргызстан должен повысить выплаты за экологию для Centerra Gold Inc. в 10 раз. Об этом сегодня, 25 августа, заявил кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания Исаков, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что "Кумтор" отработает еще 7-8 лет, после чего месторождение закроется. "Мы вели переговоры, но пока не пришли к единому мнению, но это жизнь и разное бывает", - добавил он.

Также Исаков отметил, что на сегодняшний день нужно обратить внимание на экологические выплаты от Centerra Gold Inc. Сейчас они составляет $310 тыс. в год и их нужно поднять в 10 раз.

Помимо этого есть рекультивационный фонд, который зависит от корпорация "Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед". "Нам нужно привести этот фонд в Кыргызстан и нужно сделать так, чтобы он работал во благо экономики страны", - заметил он.