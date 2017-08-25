Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологию

260  2
Гулиза Авазова

Кыргызстан должен повысить выплаты за экологию для Centerra Gold Inc. в 10 раз. Об этом сегодня, 25 августа, заявил кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания Исаков, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что "Кумтор" отработает еще 7-8 лет, после чего месторождение закроется. "Мы вели переговоры, но пока не пришли к единому мнению, но это жизнь и разное бывает", - добавил он.

Также Исаков отметил, что на сегодняшний день нужно обратить внимание на экологические выплаты от Centerra Gold Inc. Сейчас они составляет $310 тыс. в год и их нужно поднять в 10 раз.

Помимо этого есть рекультивационный фонд, который зависит от корпорация "Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед". "Нам нужно привести этот фонд в Кыргызстан и нужно сделать так, чтобы он работал во благо экономики страны", - заметил он.

URL: http://www.vb.kg/365359
Теги:
Кумтор, парламент, правительство, Сапар Исаков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 16:58
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 204
Комментариев: 436

Жестко, но если международные стандарты дают такую возможность, значит, надо ее использовать. Кумтор должен работать на благо страны.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Банин Александр
25.08.2017, 17:14
Карма: -54
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 77
Минусов: 131
Комментариев: 126

Если честно то они реально мало платят. Если Исакову все таки получится повысить платежи, то это будет огромным плюсом для нас.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  