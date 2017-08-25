Исаков депутатам: Новиков постарается вас не подвести

Сегодня, 25 августа, в ходе пленарного заседания парламента депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Мирлан Бакиров спросил у кандидата в премьер-министры Сапара Исакова, почему он исключил из состава правительства и.о. министра экономики Арзыбека Кожошева.

"В работе правительства главное - опыт работы. Арзыбек Орозбекович имеет большой опыт. Почему вы его убрали из состава предлагаемого правительства?" - спросил Бакиров.

На это Исаков ответил, что его отношение к Кожошеву хорошее, однако он предложил нового министра, поскольку знает его как профессионала.

"Лично мои отношения с Арзыбеком Орозбековичем хорошие. Мы работаем в одной команде, не надо ставить точку. Я с предложением о назначении Новикова вышел потому, что мы вместе работали. Мы вместе обсуждали реформы, он знает все риски. Я считаю, что Артем Эдуардович постарается не подвести вас", - сказал Исаков.