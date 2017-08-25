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Исаков депутатам: Новиков постарается вас не подвести

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 августа, в ходе пленарного заседания парламента депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Мирлан Бакиров спросил у кандидата в премьер-министры Сапара Исакова, почему он исключил из состава правительства и.о. министра экономики Арзыбека Кожошева.

"В работе правительства главное - опыт работы. Арзыбек Орозбекович имеет большой опыт. Почему вы его убрали из состава предлагаемого правительства?" - спросил Бакиров.

На это Исаков ответил, что его отношение к Кожошеву хорошее, однако он предложил нового министра, поскольку знает его как профессионала.

"Лично мои отношения с Арзыбеком Орозбековичем хорошие. Мы работаем в одной команде, не надо ставить точку. Я с предложением о назначении Новикова вышел потому, что мы вместе работали. Мы вместе обсуждали реформы, он знает все риски. Я считаю, что Артем Эдуардович постарается не подвести вас", - сказал Исаков.

URL: http://www.vb.kg/365360
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
Сергей Тихомиров
25.08.2017, 16:54
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Походу Онугуу своих людей продвигали в Минэкономики. Других причин, почему они так вцепились в Новикова, я не вижу.

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Дениза Токоева
25.08.2017, 17:17
Карма: -39
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Плюсов: 67
Минусов: 106
Комментариев: 117

Сергей Тихомиров

Походу Онугуу своих людей продвигали в Минэкономики. Других причин, почему они так вцепились в Новикова, я не вижу.

А может просто тот заплатил этим, за того? Чтоб не дали возможность тому стать человеком реформатором? 

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