В Таласской области может появиться новый психоневрологический стационар

Министерство социального развития и труда предлагает на базе Центра социальной помощи в селе Покровка создать психоневрологическое учреждение для взрослых пациентов. Соответствующее предложение ведомство опубликовало для общественного обсуждения на сайте правительства.

На сегодняшний день в системе Минсоцразвития функционируют 17 социальных стационарных учреждений, в том числе 7 психоневрологических. В них содержатся 1488 человек, 327 из которых - дети. По данным медико-социальных экспертных комиссий, количество людей, нуждающихся в получении услуг в психоневрологических стационарах, с каждым годом растет.

Так, если в 2015 году в республике было зарегистрировано 1290 пациентов, то в 2016 году - уже 1405 человек. Сейчас в существующих психоневрологических учреждениях не хватает мест для более 100 человек.

В то же время в ведомстве отмечают, что с 2014 года в центре социальной помощи для людей в тяжелой жизненной ситуации в Покровке (Таласская область) услуги получили всего 207 человек. Услуга центра оказалась недостаточно востребованной, не в полной мере задействованы имеющиеся штатные единицы. Поэтому ведомство предлагает перепрофилировать Центр социальной помощи в психоневрологическое социальное стационарное учреждение для пациентов старше 18 лет.