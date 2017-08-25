Наталья Никитенко попросила коллег перестать быть декоративным парламентом

Сегодня, 25 августа, в ходе заседания Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") предложил проголосовать за то, чтобы с каждой фракции выступили только по 2-3 депутата.

Отметим, в настоящее время парламент заслушивает программу нового правительства и рассматривает кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра. Выслушав Исакова, депутаты начали задавать ему вопросы.

Чтобы не затягивать заседание, Икрамов предложил, чтобы от каждой фракции выступили по два-три депутата. Однако остальные парламентарии не согласились.

Мирлан Жээнчороев (РАЖ) отметил, что некоторые депутаты на заседании коалиции большинства уже задавали вопросы и должны снять себя со списка задающих вопросов.

После выступила депутат Наталья Никитенко ("Ата-Мекен"), которая призвала коллег не быть декоративным парламентом и не самоустраняться. По ее словам, есть депутаты, которые ждут своей очереди, чтобы задать свои вопросы.

После этого выступил Мурадыл Мадеминов из СДПК, отметив, что это парламент, и призвал ее саму "признаться, что она декоративное растение".

За Никитенко заступился Жээнчороев и обратился к спикеру, чтобы тот не допускал оскорблений. "Если у него есть честь и достоинство, пусть попросит прощения", - добавил он.

После этого спикер объявил перерыв на 15 минут.