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Наталья Никитенко попросила коллег перестать быть декоративным парламентом

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Гулиза Авазова

Сегодня, 25 августа, в ходе заседания Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") предложил проголосовать за то, чтобы с каждой фракции выступили только по 2-3 депутата.

Отметим, в настоящее время парламент заслушивает программу нового правительства и рассматривает кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра. Выслушав Исакова, депутаты начали задавать ему вопросы.

Чтобы не затягивать заседание, Икрамов предложил, чтобы от каждой фракции выступили по два-три депутата. Однако остальные парламентарии не согласились.

Мирлан Жээнчороев (РАЖ) отметил, что некоторые депутаты на заседании коалиции большинства уже задавали вопросы и должны снять себя со списка задающих вопросов.

После выступила депутат Наталья Никитенко ("Ата-Мекен"), которая призвала коллег не быть декоративным парламентом и не самоустраняться. По ее словам, есть депутаты, которые ждут своей очереди, чтобы задать свои вопросы.

После этого выступил Мурадыл Мадеминов из СДПК, отметив, что это парламент, и призвал ее саму "признаться, что она декоративное растение".

За Никитенко заступился Жээнчороев и обратился к спикеру, чтобы тот не допускал оскорблений. "Если у него есть честь и достоинство, пусть попросит прощения", - добавил он.

После этого спикер объявил перерыв на 15 минут.

URL: http://www.vb.kg/365364
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков
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    Сергей Тихомиров
    25.08.2017, 16:50
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    Раз растение, значит надо сажать.

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    Boob Max
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    Так и есть, Никитенко-декоративное растение Текебаева 

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    Чолпон Шакирова
    25.08.2017, 17:11
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    Никитенко во всех смыслах декоративное растение партии Ата-Мекен!

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