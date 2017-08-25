В новом правительстве нет человека с образованием в сельском хозяйстве. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Кенжебек Бокоев (РАЖ), поинтересовался, есть ли среди министров человек с образованием в сельском хозяйстве.

"Министр сельского хозяйства сидит за мной", - сказал Исаков.

В свою очередь министр сельского хозяйства Кыргызстана Нурбек Муращев отметил, что готов ответить на вопросы депутата. Это вызвало смех зала. Также он добавил, что у него экономическое образование.

"Я у вас спрашиваю, Сапар Джумакадырович, в вашем новом кабинете министров есть человек, окончивший Сельхозинститут?" - переспросил Бокоев.

На что Сапар Исаков ответил, что в новом составе кабмина нет человека с образованием в сельском хозяйстве.

Депутат добавил, что Кыргызстан - аграрная страна и

специалисты в сельском хозяйстве необходимы.

На что Исаков добавил, что его команда работой покажет, что может. "Могу привести массу примеров, когда люди работают не по специальности и достигли успехов", - ответил он.

Напомним, кандидат в премьеры Сапар Исаков представил новый состав кабинета министров. Ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.