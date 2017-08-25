Экс-глава Госкомсвязи Шаршембиев будет работать в команде Исакова

Экс-глава Государственного комитета по информационным технологиям Бакыт Шаршембиев будет работать в команде Сапара Исакова. Об этом стало известно сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.

Во время заседания, депуты поинтересовались, почему хотят сменить Шаршембиева.

На что кандидат на пост премьер-министра Исаков,отметил, что он останется в его команде и имеет прямое отношение реализации проекта "Таза Коом".

Отметим, вместо Шаршембиева на пост главы Госкомсвязи предлагают Нурбека Абасканова.