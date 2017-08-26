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Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

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Минобороны России опубликовало исторические документы о Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Как пишет Лента.ру, информация об этом в пятницу, 25 августа, появилась на сайте ведомства.

"В преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с рассекреченными документами из Центрального архива Минобороны", - сообщает военное ведомство.

В частности, публике покажут рукописный текст телеграммы-донесения Рокоссовского о пленении командующего Шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Также на сайте представлены документы германского командования о ходе боевых действий и сражавшихся против немецких войск частях Красной армии.

Еще одним уникальным документом стало подробное описание тактики штурмовых групп городского боя, впервые созданных в Красной армии в ходе обороны Сталинграда.

URL: http://www.vb.kg/365382
Теги:
ВОВ, Россия
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