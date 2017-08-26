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Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции подписал Указы о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром, а также о назначении вице-премьеров:

  1. первый вице-премьер - экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов
  2. вице-премьер по вопросам экономики - Дуйшенбек Зилалиев
  3. вице-премьер по вопросам границ - Темир Жумакадыров, до этого возглавляющий Совет безопасности
  4. вице-премьером по социальному блоку осталась Чолпон Султаенбекова

Также подписаны указы о назначении членов правительства:

  1. Момуналиев Нурханбек Сакенович назначен Руководителем Аппарата Правительства - министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности;
  2. Абдылдаев Эрлан Бекешович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  3. Исраилов Улан Джумабекович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  4. Ахметов Уран Тулондиевич назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  5. Касымалиев Адылбек Алешович назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  6. Новиков Артем Эдуардович назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;
  7. Мурашев Нурбек Мурпазылжанович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  8. Жамшитбек Калилов назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  9. Боронов Кубатбек Айылчиевич назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  10. Кудайбердиева Гульмира Каримовна назначена министром образования и науки Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  11. Батыралиев Талантбек Абдуллаевич назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  12. Казаков Тугелбай Токтогулович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  13. Исакунова Таалайкул Базаркуловна назначена министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  14. Cегизбаев Абдил Кенешевич назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  15. Рыскулов Уланбек Дуулатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
  16. Абасканов Нурбек Эсенканович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
  17. Касымкулов Мирбек Абдыкаимович назначен председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

URL: http://www.vb.kg/365384
Теги:
правительство, президент
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