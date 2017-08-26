Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции подписал Указы о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром, а также о назначении вице-премьеров:

первый вице-премьер - экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов вице-премьер по вопросам экономики - Дуйшенбек Зилалиев вице-премьер по вопросам границ - Темир Жумакадыров, до этого возглавляющий Совет безопасности вице-премьером по социальному блоку осталась Чолпон Султаенбекова

Также подписаны указы о назначении членов правительства: