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Кадровые перестановки в связи с назначением нового правительства

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, подписал указ, согласно которому Абулгазиев Мухамметкалый Дюшекеевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей первого вице-премьер-министра и премьер-министра КР.

Вместо этого он назначен советником президента.

Жениш Разаков также освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра и назначен секретарем Совета безопасности.

От должности вице-премьера освобожден и Олег Панкратов, Бакыт Шаршембиев покинул пост председателя Государственного комитета информационных технологий и связи, а Арзыбек Кожошев освобожден от должности министра экономики.

Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата президента вместо Сапара Исакова. Ранее Усенов занимал должность заведующего отделом информационной политики аппарата главы государства.

URL: http://www.vb.kg/365385
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