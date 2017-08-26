Кадровые перестановки в связи с назначением нового правительства

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, подписал указ, согласно которому Абулгазиев Мухамметкалый Дюшекеевич освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей первого вице-премьер-министра и премьер-министра КР.

Вместо этого он назначен советником президента.

Жениш Разаков также освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра и назначен секретарем Совета безопасности.

От должности вице-премьера освобожден и Олег Панкратов, Бакыт Шаршембиев покинул пост председателя Государственного комитета информационных технологий и связи, а Арзыбек Кожошев освобожден от должности министра экономики.

Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата президента вместо Сапара Исакова. Ранее Усенов занимал должность заведующего отделом информационной политики аппарата главы государства.