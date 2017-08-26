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ЦИК завершила сбор подписей для выдвижения кандидатом в президенты КР

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Наталья Ли

Вчера, 25 августа, в 23.59 завершились прием и проверка подписных листов от кандидатов в президенты, сообщает ЦИК.

По информации Центризбиркома, проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.

На данный момент подписные листы с необходимым, более 30 тысяч, количеством подписей предоставили следующие претенденты:

  1. Кожогулов Талгатбек Ашыркулович, общественный деятель – 32 045 подписей,
  2. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, временно неработающий – 51 391 подписей,
  3. Турсунбек Акун, выдвинут политической партией "Адам укугу" – 36 163 подписи,
  4. Шайымбетов Казыбек Орозакунович, пенсионер – 38 660 подписей,
  5. Масалиев Исхак Абсаматович, выдвинут Партией коммунистов Кыргызстана – 36 528 подписей,
  6. Малиев Арсланбек Касымакунович, Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, - 55 806 подписей,
  7. Карасартова Рита Рахмановна, директор ОО "Институт общественного анализа", - 31 777 подписей,
  8. Исаев Канатбек Кедейканович, депутат ЖК КР, выдвинут политической партией "Кыргызстан" - 37 633 подписи,
  9. Чороев Кубан Аманбекович, Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация", -39 808 подписей,
  10. Уметалиева Токтайым Джумаковна, Председатель ассоциации НКО и НПО – 48 777 подписей,
  11. Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы" – 33 269 подписей,
  12. Шаршекеева Камила Дуйшебаевна, провост Международного университета Центральной Азии – 39 237 подписей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР еще проверяет подписные листы Адахана Мадумарова, Азимбека Бекназарова, Таалатбек аМасадыкова, Ахматбека Келдибеков, Камчыбека Ташиев, Эрниса Зарлыкова, и Арстанбека Абдылдаева.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.

Подписные листы Омурбека Текебаева были признаны недействительными из-за нарушений правил финансирования избирательной кампании.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/365386
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (74 материалов)
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