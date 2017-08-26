В Брюсселе застрелили сомалийца, напавшего с ножом на солдат

В центре Брюсселя 30-летний выходец из Сомали напал с ножом на двоих военнослужащих, один из них получил легкое ранение. Солдаты в ответ открыли огонь. Нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре умер в больнице, пишет Медуза.

Во время нападения преступник кричал "Аллах акбар!"

В прокуратуре сообщили, что считают нападение терактом. При этом у правоохранительных органов нет информации о связях нападавшего с террористическими организациями.

#Bruxelles Attaque sur deux militaires à Bruxelles, le résumé en image. pic.twitter.com/y0fhm7yFHN — Alerte attentat BE (@A_Attentat_BE) 26 августа 2017 г.

В марте 2016 года в Брюсселе был совершен двойной теракт. В аэропорту Завентем и на станции метро взорвались бомбы. В результате взрывов погибли 32 человека.

В 2015 году в Брюсселе были задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Как выяснилось в ходе расследования, смертники, которые совершили теракты, также проживали в Брюсселе.