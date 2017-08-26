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В Бишкеке прошел концерт в защиту снежного барса

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Глеб Куренев

Сегодня, 26 августа, в Дубовом парке в Бишкеке прошел концерт-флешмоб в защиту снежного барса. На мероприятии выступили детские ансамбли, артисты исполнили песни, танцы, театральные постановки. Основной целью организаторов является популяризация защиты снежного барса.

Мероприятие прошло в рамках международного форума по сохранению снежного барса, который прошел вчера, 25 августа. На форум приехали делегации из 10 стран-ареалов обитания барса, но если вчера была официальная часть для взрослых, то сегодня концерт был преимущественно для детей, по крайней мере первая его часть.

На территории Дубового парка расположилось множество шатров, где проводили различные мастер-классы по рисованию и изделиям из войлока. Возле Вечного огня расположилась сцена, где и выступали юные таланты. Ведущий во время каждой паузы предлагал гостям поделиться новостью о мероприятии в социальных сетях с хэштегом "сохранимснежногобарса". Помимо песен и плясок дети самостоятельно подготовили театральную постановку о важности сохранения вымирающего животного.

Организаторы отмечают, что основной целью мероприятия является привлечение внимания к существующей проблеме. Помимо детских выступлений ближе к вечеру пройдут выступления звезд отечественной эстрады и джем-сейшн.

URL: http://www.vb.kg/365392
Теги:
снежный барс, Бишкек
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