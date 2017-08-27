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Глава МОК не видит угрозы для Олимпиады в Южной Корее

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает, что напряженная политическая ситуация вокруг КНДР может осложнить проведение зимней Олимпиады в 2018 году в Южной Корее. Об этом, как пишет DW, он заявил в субботу, 26 августа, находясь в Пекине.

"Мы наблюдаем за ситуацией, но, мне кажется, на данный момент нет никаких причин для озабоченности", - подчеркнул он. По словам Баха, как МОК, так и причастные к подготовке мероприятия власти едины в желании провести игры в южнокорейском Пхёнчхане, который находится менее чем в ста километрах от северокорейской границы.

Президент США Дональд Трамп после запусков двух межконтинентальных ракет в КНДР в июле пригрозил Пхеньяну "огнем и яростью". В ответ руководство Северной Кореи заявило о намерении обстрелять ракетами американский остров Гуам в Тихом океане, где Вашингтон держит стратегически важную военную базу. Несмотря на новые угрозы Пхеньяна, США и Южная Корея 21 августа начали масштабные совместные маневры.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчане должны пройти с 9 по 25 февраля 2018 года. В них собирались принять участие и северокорейские спортсмены, в 1988 году бойкотировавшие Олимпиаду в Сеуле.

URL: http://www.vb.kg/365406
Теги:
Южная Корея, спорт, Олимпийские игры
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