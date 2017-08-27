Армия Ливана объявила о прекращении боев против ИГ

Армия Ливана объявила о прекращении боевых действий против группировки "Исламское государство" на границе с Сирией. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Причиной заключения перемирия стало намерение Бейрута провести с боевиками ИГ переговоры об освобождении девяти военнослужащих, которые были захвачены в плен террористами в приграничном городе Арсаль в 2014 году.

Одновременно о прекращении боевых действий против боевиков ИГ с другой стороны сирийско-ливанской границы объявила Сирийская правительственная армия и отряды движения "Хезболла". Режим перемирия начал действовать 7:00 мск 27 августа.

Вооруженные силы Ливана развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами, 19 августа. Поводом для проведения операции стали постоянные обстрелы боевиками ИГ ливанской территории.