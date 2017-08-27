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ЦИК отказала в регистрации 20 кандидатам на пост президента КР

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Наталья Ли

Центризбирком отказал в регистрации 20 кандидатам в президенты Кыргызстана. Этот вопрос комиссия рассмотрела на заседании 26 августа.

Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок, что является нарушением ст.52,53 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" и является основанием для отказа в регистрации.

В регистрации отказано следующим гражданам:

  1. Советбек Абыкулов
  2. Аскарбек Абышкаев
  3. Турат Акимов
  4. Турсунбай Бакир уулу
  5. Омурбек Болтуруков
  6. Максатбе Жумабеков
  7. Замира Муратбекова
  8. Назарбек Нышанов
  9. Темирку Омуралиев
  10. Ттоктобубу Таласбаева
  11. Дамира Токтосунова
  12. Мукар Чолпонбаев
  13. Санжарбек Энназаров
  14. Бакыт Керимбеков
  15. Марат Мергенов

Еще пять кандидатов на должность не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком и не сдали подписные листы, что также является основанием для отказа в регистрации:

Руслан Джунусов

Игорь Трофимов

Калмамат Мактымбаев

Шерикул уулу Мирлан

Полотбек Кенжекулов

URL: http://www.vb.kg/365412
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (75 материалов)
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