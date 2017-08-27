ЦИК отказала в регистрации 20 кандидатам на пост президента КР

Центризбирком отказал в регистрации 20 кандидатам в президенты Кыргызстана. Этот вопрос комиссия рассмотрела на заседании 26 августа.
Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок, что является нарушением ст.52,53 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" и является основанием для отказа в регистрации.
В регистрации отказано следующим гражданам:
Еще пять кандидатов на должность не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком и не сдали подписные листы, что также является основанием для отказа в регистрации:
Руслан Джунусов
Игорь Трофимов
Калмамат Мактымбаев
Шерикул уулу Мирлан
Полотбек Кенжекулов