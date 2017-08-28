В Австралии начнут использовать дронов для обнаружения акул на пляжах

Людям не всегда удается увидеть акулу перед тем, как зайти в воду. Власти Австралии собираются использовать более надежный способ обнаружения этих подводных хищников, пишет Naked Science. Планируется применять беспилотники Little Ripper для наблюдения за некоторыми австралийскими пляжами, на которых появление акул более вероятно. Дроны будут фотографировать и отправлять изображения в систему искусственного интеллекта, которая может идентифицировать акул в режиме реального времени с точностью до 90 процентов.

Используемая система искусственного интеллекта – это типичная нейронная сеть, обученная с помощью огромного количества фотографий и изображений. Создатели системы говорят, что с помощью аэрофотоснимков обучили систему выявлять не только акул, но и дельфинов, китов и других морских существ. Это даст дополнительную возможность ученым следить за популяцией различных видов.

Кроме того, использование беспилотных летательных аппаратов не только экономит время полета вертолетов, но и помогает спасти жизнь. Дроны несут на себе маячки и спасательные плоты, поэтому они могут немедленно оказать помощь любому, кто находится в бедственном положении. Little Ripper также разрабатывает электронный "репеллент", который дроны будут использовать, чтобы держать акул в страхе до тех пор, пока не появятся спасатели.

Австралия не полагается исключительно на беспилотные летательные аппараты. Властями страны вдоль своих северо-восточных берегов предусмотрены сети, чтобы предотвратить попадание акул на пляжи. Тем не менее дроны могли бы улучшить методы борьбы с хищниками и, возможно, были бы более дружественными к местной экосистеме.