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Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме

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Музей секса в Нью-Йорке уличили в расизме. Об этом, как пишет Лента.ру, говорится в репортаже на портале The Fader.

Согласно материалу, почти все экспонаты представляют собой изображения, видеозаписи и изваяния гениталий белых людей.

Корреспондентка, посетившая учреждение, обнаружила на выставках фотографию только одного мужского полового органа, принадлежащего чернокожему человеку, и ни одной вагины афроамериканок.

Отмечается, что попечительский совет музея также полностью состоит из белых людей. "Из 11 членов комитета ни одного черного или коричневого", - говорится в репортаже.

"Поразмышляв немного, я сделала вывод, что музей секса - расистское заведение", - пишет автор.

Ранее в августе сообщалось, что во время работы инсталляции "Город говорит" британского художника Майкла Пински в Кингстон-апон-Халле произошел технический сбой, и над городом появились непристойные надписи.

URL: http://www.vb.kg/365415
Теги:
музей, США
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